الثلاثاء 23 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كاتب: اتهامات إسرائيل لمصر دعاية فارغة للتغطية على الفشل العسكري

الحدود المصرية الفلسطينية
الحدود المصرية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي والارتباك والفوضى وتحاول أن تبرر أفعالها الإجرامية ومحاولتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأي مبررات حتى وإن كانت واهية وفارغة من أي محتوى وخالية من أي مضمون.

وأضاف السعيد خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحديث الإسرائيلي هو حديث لا يعني سوى محاولة لإطالة أمد الصراع وتوسيع رقعة الصراع، ومحاولة التحرش بكل الأطراف الإقليمية التي تستطيع أن تنزع فتيل الأزمة وتجهض المخططات الإسرائيلية.

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وأشار السعيد إلى أن محاولة استفزاز مصر ومحاولة كيل الاتهامات الزائفة تجاه مصر، هي محاولة لتوسيع رقعة الصراع وإشاعة حالة من الفوضى في الإقليم، لأنهم يدركون تماما أن مصر لديها الأدوات والقدرات والتحركات والاتصالات التي تستطيع من خلالها نزع فتيل هذه الأزمة وسحب الذرائع التي تتعلل بها  إسرائيل.

ولفت أن هذه المحاولات هي دعائية فارغة للتغطية على الفشل والإخفاق الذي يتتالى للقدرات العسكرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.

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