مصر تساهم في تخفيف الآثار المحتملة للأنشطة البركانية في الكونجو الديمقراطية

سلم هشام عبد السلام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، Gilbert Kabanda وزير البحث العلمي الكونجولي، عدداً من المحطات المتنقلة المقدمة كمنحة من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، والتي من المقرر نقلها إلى مرصد جوما بجمهورية الكونجو الديمقراطية، وذلك للمساعدة في تخفيف الآثار الكارثية المحتملة للأنشطة البركانية في تلك المنطقة.

ووجه المسئول الكونجولي الشكر إلى الجانب المصري على تلك المنحة التي ستساهم في حماية المواطنين الكونجوليين من خطر الأنشطة البركانية.

وأشاد بالعلاقات المصرية – الكونجولية التي تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة.