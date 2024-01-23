aiBANK يبرم اتفاقية شراكة مع ڤاليو لإطلاق بطاقة الائتمانية الجديدة

أعلن اليوم «aiBANK»، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أنه قام بالشراكة مع شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو بالتعاون مع Visaالشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد عملاء ڤاليو بحلول مالية استثنائية تساهم في تعزيز تجاربهم الشرائية. سيتمكن عملاء ڤاليو المؤهلون من التقدم بطلب للحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو بدءًا من الأحد 28 يناير.

وبموجب هذه الشراكة، سيقوم aiBANK بإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو والتي ستتيح لهم باقة من أفضل المزايا، وعلى رأسها الاستفادة بزيادة يومية في الأرباح مع الاستفادة من برنامج كاش باك بنسبة 1% على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى شراء وقود السيارة، وبالتالي تحويل مشترياتهم إلى مكافآت ملموسة مقابل معاملاتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) للعملاء إمكانية إدارة مشترياتهم من خلال أقساط مرنة، إلى جانب تسوية مستحقات ڤاليو بدون أي مصروفات وبالتالي الاستمتاع بعملية سداد مرنة دون أي رسوم إضافية.

ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة والبدء في استخدامها بسهولة، وذلك من خلال ومن خلال عملية تسجيل فريدة من نوعها في مجال الخدمات المصرفية وبدون رسوم إصدار.

وسوف تتيح هذه البطاقة الجديدة برنامجاً مبتكراً لتحويل الرصيد، مما يسمح للعملاء بتحويل أرصدتهم من أي بطاقات ائتمانية أخرى، وذلك إلى جانب العديد من المزايا الحصرية من حيث سهولة الاستخدام والأسعار، والتي تمتد على مدى ثلاثة أشهر.

أكدت إيمان بدر، رئيس مجموعة أول التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، على اعتزازاها بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة ڤاليو وVisa، مشيرة إلى أن إطلاق البطاقة الائتمانية الجديدة سوف يساهم في تعزيز جهود البنك التي تتبلور في تزويد العملاء بحلول مالية مبتكرة وتجارب استثنائية لتلبية احتياجاتهم دائمة التغير.

وأضافت بدر أن البنك يحرص من خلال هذه الشراكة الجديدة على التوسع بقاعدة عملائه وتعزيز نمط حياتهم، وذلك عبر تزويدهم بمجموعة من المزايا الحصرية وأحدث ابتكارات المدفوعات والاستمتاع بتجارب مالية لا مثيل لها. وأكد أن الشركة تتطلع إلى أن تساهم هذه البطاقة الائتمانية الجديدة، التي صممت حصريًا لعملاء ڤاليو، في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم دائمة التغير.

أعرب أحمد سعودي رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة ڤاليو، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع aiBANK وVisa لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو، والتي ستتيح لهم مجموعة من الحلول المالية المرنة بالإضافة إلى المكافآت الحصرية، واستخدامها في أي مكان حول العالم وكذلك الاستفادة من مزايا برنامج الولاء الذي تتيحه شركة ڤاليو.

وأشار سعودي إلى أن البطاقة الجديدة سوف تتيح للعملاء إمكانية إتمام وسداد قيمة مشترياتهم من خلال نقاط البيع أو طرق السداد الأخرى سواءً داخل مصر أو في جميع أنحاء العالم، وذلك إلى جانب الاستفادة من الحد الائتماني المميز وإمكانية طلب الحصول على البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو.

وأضاف سعودي أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة المتجدد بتزويد عملائنا بحلول مالية استثنائية تعزز نمط حياتهم وتمكنهم من الاستمتاع بعالم من المزايا اللانهائية.

جدير بالذكر أن البطاقة الائتمانية الجديدة المقدمة من aiBANK وڤاليو تتيح للعملاء باقة متنوعة من المزايا الإضافية، ومن بينها إمكانية الحصول عليها بدون مصاريف إصدار، وفترة سماح لسداد الأقساط تصل إلى 58 يومًا، وبرنامج الحماية الائتمانية، وإمكانية الحصول على بطاقات إضافية.

وسوف تساهم جميع هذه المزايا الحصرية التي تتيح باقة شاملة من الحلول المالية ومن بينها المكافآت اليومية والمرونة المزيد من الحماية، في تمكين العملاء ماليًا وتعزيز رفاهيتهم المالية.

أعربت ملاك البابا المدير العام لشركة «Visa» في مصر، عن سعادتها بتوقيع هذا التعاون مع aiBANK وڤاليو لإصدار بطاقة ائتمانية جديدة المقدمة حصريًا لعملاء ڤاليو.

وأشادت البابا بهذه الشراكة الاستثنائية التي ستساهم في إعادة صياغة مفهوم المدفوعات لدى العملاء، حيث تجمع بين مزيج فريد من الخبراء من مختلف الشركاء، ويشمل ذلك الدراية المالية التي يحظى بها aiBANK، والمنتجات المالية التي يقدمها ڤاليو لعملائها وشبكة التجزئة الاستثنائية الخاصة بشركائها، بالإضافة إلى حلول الدفع العالمية المتطورة المقدمة من شركة Visa.

وأضافت البابا أن البطاقة الائتمانية الجديدة سوف تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المالية بسهولة والاستمتاع بعالم من المزايا الحصرية والمكافآت الاستثنائية.