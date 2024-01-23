بوسترات فردية رسمي لأبطال فيلم أنف وثلاث عيون.. صور

طُرحت بوسترات الفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون حيث أتت بـ 14 صورة فردية لأبطاله بألوان متناسقة ودافئة، وفي طلّات هادئة مختلفة بين نظرات متأملة وباسمة.

موعد طرح فيلم أنف وثلاث عيون في السينما

يظهر 14 بطلاً للفيلم المنتظر أنف وثلاث عيون على بوسترات الشخصيات الرسمية، إعلاناً عن اقتراب موعد عرض الفيلم بدور العرض العربية، وهذا بعد أن لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة خلال عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف. الفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، وهو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

وتم الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن برنامج روائع عربية في الدورة دورته الثالثة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 30 نوفمبر الحالي.

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!