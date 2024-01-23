مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 23 يناير، عند مستوى 1,995.97 نقطة بارتفاع وقدره 1.65 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.13 نقطة بارتفاع وقدره 0.53 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو 507 آلاف و590 سهما بقيمة إجمالية قدرها 349 ألفا و483 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق منخفضًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام تداولاته جلسة، اليوم الثلاثاء 23 يناير، على تراجع بمقدار 7.270 نقاط، أي بنسبة اخفاض بلغت نحو 0.070 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و362.290 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 138 مليونا و650 ألفا و388 سهما، بقيمة بلغت 467 مليونا و725 ألفا و396.586 ريالا، نتيجة تنفيذ 14995 صفقة في جميع القطاعات.

الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 23 يناير، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 16 مليار جنيه، ليصل إلى 963ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 5ر94 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم المصرية (إيجي إكس 30)، بنسبة 65ر1%، ليصل عند مستوى 27587 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 18ر0%، ليصل عند مستوى 6497 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 42ر0%، لينهي التعاملات عند مستوى 9217 نقطة.