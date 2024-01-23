وزير الصحة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان وحدة طب الأسرة بالأبعادية

قام الدكتورخالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بجولة تفقدية بمركز طب الأسرة بقرية الابعادية بمركز دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتيرالعام المساعد، حيث تفقدوا أقسام المركز والخدمات المقدمة به والذي يضم مكتب خدمة الرعاية الأساسية - عيادات طب الأسرة والأطفال وأمراض النساء والسونار والأسنان وتنظيم الأسرة و متابعة الحمل، بالإضافة الى أقسام الطوارئ والأشعة ومكتب الصحة ومعملي الدم و الطفيليات والصيدلية وغير ذلك من العيادات المتخصصة.

بالإضافة إلي عيادتين متميزتين، هما عيادة كبار السن وعيادة ذوى الهمم.

ويعد مشروع مركز طب الأسرة بالأبعادية أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمقام على مساحة ١٦٨٠ متر مربع والذي تم تطويره وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل و قام بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

و أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي من خلال إنجاز عدد كبير من مشروعات التطوير والإنشاء الجديد التي انعكست على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتحقيق أمنهم الصحي.

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة واستحداث مختلف الأجهزة الطبية بجميع المعاهد والمستشفيات التابعة لهاو تنظيم الدورات التدريبية للأطباء والأطقم التمريضية، على أحدث البروتوكولات العالمية.