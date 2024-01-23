4 ملايين دولار.. محمد إمام على قمة شباك التذاكر السعودية

تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام شباك تذاكر المملكة العربية السعودية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث حقق إيرادات منذ عرضه تصل إلى 4 مليون دولار أمريكي، وما يعادل الـ 14 مليون ريال سعودي، ويأتي ذلك النجاح بعد أن تصدر إيرادات موسم رأس السنة في مصر وحقق حتى الآن في دور العرض المصرية أكثر من 40 مليون جنية.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وكان كشف الفنان محمد إمام عرض فيلمه “أبو نسب” في سويسرا قريبا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: أبو نسب في سينمات سويسرا قريبا".

وكان حرص الفنان محمد إمام على الاحتفال مؤخرا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

ويضم فيلم أبو نسب مجموعة من النجوم والنجمات بجانب محمد إمام كــ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.