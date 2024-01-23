برنامج "تمهير" لرفع كفاءة 39 قيادة تنفيذية بالشئون الصحية بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الثلاثاء، برنامج تمهير ورفع الكفاءة الإدارية والمهارية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، الذي عقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بمشاركة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومدرب معتمد بمركز استدامه، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير.

يقدم البرنامج على مدار 4 أيام تدريبية من الأحد 21 حتى الأربعاء 24 يناير 2024، ويستفيد منه 39 من القيادات التنفيذية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ويشمل محاور " الأمن القومي، والانتماء الوظيفي، والتواصل الفعال في بيئة العمل، الإصلاح الإداري، وإدارة التغيير، التميز في خدمة العملاء، وأخيراً الحوكمة والمتابعة الداخلية للمنظومة الصحية.

أكد المحافظ أن البرنامج يستهدف رفع الكفاءة المهنية والإدارية للسادة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمحافظة وذلك ضمن برامج استدامة المخططة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، في ضوء سد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة ووفق التنسيق المشترك مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.