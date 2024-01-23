رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس مجالس إدارات الوحدات ذات الطابع الخاص

ترأس رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الثلاثاء ، مجالس ادارات الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص ومركز الارشاد النفسي ووحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص منال حسن العشماوي ، وأعضاء مجالس ادارات الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص ومركز الارشاد النفسي ووحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.



وافق مجلس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص على بدء أنشطة "مركز الاستشارات والتعليم المستمر بكلية طب الفم والأسنان – مركز تعليم الكبار – وحدة رصد المشكلات المجتمعية – مركز تأهيل ورعاية المصابين بكلية العلاج الطبيعي".

كما ناقش مجلس إدارة مركز الارشاد النفسي الشروع فى استكمال تأسيس مقر المركز لاستقبال الحالات من طلاب الجامعة والخارج .

واستعرض مجلس ادارة وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تنظيم دورات تدريبية عن "تدوير المخلفات المنزلية والزراعية متطلب تنموي"، "عيش الغراب – زراعة وانتاج وتسويق بديل للبروتين"، " إنتاج الطحالب بديل طبيعي عن المخصيات والمكملات الغذائية والأعلاف غير التقليدية"، "الصناعات المنزلية بناء اقتصاديات متناهية الصغر" والمستهدف من هذه الدورات طلاب وخريجي الجامعة والمجتمع الخارجي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ ، اتخاذ كافة الاجراءات والسبل الممكنة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعمل على تنمية الموارد الذاتية للجامعة، و ترشيد الانفاق وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة للجامعة.