سينتيا صاموئيل حديث شرطة الموضة في حفل Joy Awards

حرص ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إبداء رأيه بأحدث إطلالات النجمة سينتيا صاموئيل في حفل جائزة صناع الترفيهJoy Awards 2024 الذي أقيم على مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الصفحة الرسمية لشرطة الموضة بالإنستجرام.

سينتيا صاموئيل تفوز بإعجاب إيلي حنا الموضة في حفل Joy Awards

وجاء تعليقه ملئ بالحب والتقدير لذوقها الراقي، قائلًا: "إطلالة سينتيا صاموئيل بحفل توزيع جوائز ال JoyAwards في السعودية، هيدا اللوك هو المعنى الحرفي ل عبارة "خفيف نظيف".

وأضاف: "لوك مرتب، نظيف، عالقد، حلو، مريح للعين و أنيق و فيه من الأناقة و الفخامة يلي بيجعلوه يكون من بين اجمل الاطلالات بالرغم من بساطته".

وأكمل: "مش ضروري الواحدة تبالغ باطلالتها و تنسيقها كرمال تبرز على السجادة الحمراء، فيها تعتمد البساطة و الرقي ووتختار اللي بينسابها و تفوز".

وأستكمل: "الفستان كلاسيكي و فخم و مناسبها و الاسود يفوز دائما، الـ bow تعتبر statement piece بالاطلالة كملت اللوك و التنسيق البسيط موفق، بس كمان لما نركز بالاطلالة منحس ناقصها شي، مع هيك، اطلالة راقية و بعطيها 8.5/10

شو رأيكم؟".

وتألقت بإطلالة ناعمة مفعمة بالأنوثة والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر صمم الفستان من قماش الكريب الناعم باللون الأسود مما عكس جمال ورقي إطلالتها.

وتزينت ببعض المجوهرات البارزة لتضيف لفخامة إطلالتها وتطل بإطلالة متناغمة مع إجواء الحفل.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها لأعلى مع انسدال بشكل ناعم وراء ظهرها وغرة صغيرة متناغمة مع ملامحها البريئة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards لعام 2024

انطلق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards لعام 2024 على خشبة مسرح أبوبكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم الحفل الفنانة كارمن بصيبص ووسام بريدي، بحضور نخبة مميزة من نجوم الفن في العالم والوطن العربي.

وتضم قائمة ضيوف حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards لعام 2024 النجوم سوزان نجم الدين، وطارق العريان، وسيد رجب، وسلافة معمار، وشيرين رضا، وشيماء سيف، وصبا مبارك، ورنا رئيس، ورامي صبري، وراغب علامة، ورامي إمام، ورامز جلال، ونيكول سابا.

بالإضافة إلى النجوم نجوى كرم، ونادين نسيم نجيب، ومصطفى خاطر، ومريم فارس، ومنى زكي، ومصطفى خاطر، ومحمد رمضان، ومحمد سعد، وأُس أُس، ومحمد ثروت، ومحمد حماقي، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن.