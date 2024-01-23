رسميا..الشناوي يسافر إلى ألمانيا بعد إصابته بخلع في الكتف

أعلن اتحاد الكرة، سفر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية.





أضاف اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: يسافر مساء اليوم الثلاثاء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى احد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.



وتابع: تم التنسيق بين المنتخب و النادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم أفريقيا ، بسبب الإصابة بخلع في الكتف .

وكان اتحاد الكرة أعلن مغياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، عن الفريق طوال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء قرار استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية أمام منتخب كاب فيردي، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الأخيرة من دور مجموعات البطولة.