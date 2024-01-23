قافلة إرشادية لتوعية المزارعين بالمحاصيل الشتوية بمركز بسيون

اقيمت اليوم الثلاثاء قافلة ارشادية عن محصول القمح بناحيه مشال مركز بسيون تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بالغربيه ، حيث تم شرح كافه التوصيات الفنية لمحصول القمح بدايه من اعداد وتجهيز الارض وطرق الزراعه المثلي علي مصاطب واستخدام السطارات وكميات التقاوي والالتزام بالسياسه الصنفيه وكميات ومواعيد اضافة الاسمده الفوسفاتية والازوتيه والري وإنتظامه.

وكذلك شرح وافي لكافة الامراض التي تصيب القمح وخاصه البياض الدقيقي والاصداء وكيفيه العلاج والمركبات الموصى للعلاج وتم الرد على استفسارات الحاضرين والوعد بتكرار هذه القافلة.



والذي يعد أحد أنواع الإرشاد الزراعي التكاملى الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه ، والتعليم عن بعد حيث يتم هذا النشاط وجهاً لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية والجزء الثانى من النشاط يتم عن بعد بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الإجتماعى والتطبيقات الالكترونية.

مما يؤدى إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الإستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى المنتشرة فى المحافظات، وكذلك الإستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالمديريات إلى جانب تحقيق الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.



وأن الفرق الإرشادية تقوم بتقديم التوصيات والارشادات الفنية والتوعية بالاصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك باساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد .

وتأتي ذلك إستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمديرية الزراعة بالغربية، وبالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، بضرورة انتشار الفرق الإرشادية الريفية لتقديم النصائح والتوصيات الفنية لمزارعي المحاصيل الشتوية ومربي الثروة الحيوانية.