ندوة تثقيفية بـ إعلام الزقازيق عن الصناعة المصرية وزيادة فرص الاستثمار

نظم مركز النيل للإعلام بالزقازيق، برئاسة الإعلامي دسوقي عبد الله، ندوة تثقيفية بعنوان «مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا»، استهدفت تشجيع وتعزيز المنتج المحلي، وذلك ضمن فاعليات الهيئة العامة الاستعلامات؛ الإعلامية.

تحدث في الندوة التي نفذتها أميرة هلال اخصائية إعلام بمركز النيل؛ الدكتور مجدى الحسيني، العميد الأسبق لكلية التربية الرياضية، والمهندس ماجد شعلة مدير عام التنمية بمحافظه الشرقية.

أشار الحسيني إلى أن مفهوم الاستثمار يشمل كل المقترحات والمجالات والمشاريع والأفكار الاستثمارية المتاحة، سواء الملموسة أو غير الملموسة، وأن فرص الاستثمار فى مصر عديدة منها المطاعم والكافيهات والفنادق وتصدير الخضروات والفاكهة، وأن مصانع وزارة الصناعة تعمل على تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن مصر تعتبر دولة صناعية، لكون الصناعة المصرية قديمة منذ القدم، وأن أول دولة استخلصت الدهب هى مصر، وطلعت حرب بدأ نهضة صناعية كبيرة من خلال بنك مصر وهو أول بنك وطني.

وأشار إلى أن هناك عبء كبير على الدولة المصرية، لأنها تستضيف نحو ٢٠ مليون مُقيم فيها ،منهم رجال أعمال ومستثمرين ولاجئين.

وذكر المهندس ماجد شعلة، أن المنتج المحلي يعاني من تحديات ومنافسة شرسة، لأن هناك أغلبية تفضل المنتج المستورد لتمتعهو بجودة عالية وهي «عقده الخواجة»، إلا أن الاقتصاد المحلي لن يقوى إلا بدعم المنتج المحلي، في الدولة تحافظ على رجال الأعمال لمساعدتهم في توظيف ٧٠ % من القوى البشرية، وأن موازنة الدولة تخطت التريليون جنيه بسبب ضخامة المشاريع المقامة فى المحافظة.

ونوه إلى أن هناك في المحافظة صندوق لاتنمية المحلية، وبرنامج مشروعي تابع لوزارة التنمية المحلية، ويضم مشروعات «بيئية، تجارية، تربية ماشية ودواجن»، الأمر الذي يساعد على تنمية داخلية للبلاد.