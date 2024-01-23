خبير آثار يرصد تاريخ حديقة الأزبكية ونافورتها الشهيرة

ونحن على أبواب معرض القاهرة الدولى للكتاب، نتذكر سور الأزبكية وهو معرض كتاب دائم، تربى الكثيرون عليه وأنشئوا منه مكتبات كبرى، ومن هذا المنطلق كانت دراسة المهندس فاروق شرف استشارى وخبير الترميم والمنشآت التاريخية

ويشير المهندس فاروق شرف إلى أن حكاية منطقة الأزبكية تبدأ من أواخر القرن الرابع عشرالميلادى إبان حكم دولة المماليك، عندما أهدى السلطان قايتباي مكافأة لقائد جيوشه الأتابك سيف الدين بن أزبك قطعة أرض ناحية بركة بطن البقرة وأقام عليها منزلًا له ومتنزهًا حول البركة يحمل اسمه «الأزبكية»

وبحلول عام 1495م كانت الأزبكية قد تحولت إلى حي كبير يتوسط القاهرة، وبعد دخول العثمانيين مصر شيد رضوان كتخدا في الأزبكية قصرًا كبيرًا على حافة البركة الشرقية وسماه «العتبة الزرقاء»، ومن ميدان الأزبكية خرجت جماهير القاهرة عام 1805م تنادي بمبايعة محمد علي أميرًا على مصر.

ويلقى خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية الضوء على هذه الدراسة موضحًا أن الخديوى إسماعيل يعتبر المؤسس الحديث للأزبكية حيث عاد عام 1867م من زيارته لباريس مبهورًا بعمرانها الحديث وشوارعها وحدائقها فقرر تحويل الأزبكية إلى حى حديث على شاكلة الأحياء الباريسية يضم حديقة رائعة فأصدر أوامره عام 1864م بردم البركة التي كانت تتوسط الميدان، وأنشأ في نفس مكانها عام 1872م حديقة الأزبكية على يد المهندس الفرنسي «باريل ديشان بك»، على مساحة 18 فدانًا أحيطت بسور من البناء والحديد وفتحت بها أبواب من الجهات الأربع

وأقام في طرف الأزبكية مسرح (الكوميدي الفرنسي)، وبعد الانتهاء من تشجير الحديقة بالأشجار والنباتات النادرة وتزيينها وإنارتها قام الخديوى إسماعيل بتعيين مسيو «باريليه» الفرنسي ناظرًا لها ، وكانت تقام بالحديقة العديد من الاحتفالات الرسمية والشعبية الكبري للأجانب والمصريين، وكان لكوكب الشرق نصيب كبير فى هذه الإحتفالات ... فكانت هذه الحديقة لائقة بمصر التى كانت درة الشرق وساحرة العالم القديم، وكانت منطقة الأزبكية تضم عددًا كبيرًا من الفنادق الفاخرة فى ذلك الوقت منها «شبرد» و»الكونتيننتال» «وندسور وإيدن بالاس» بالإضافة الى الأوبرا الخديوية .

نافورة الأزبكية

وينوه الدكتور ريحان إلى أن دراسة المهندس فاروق شرف أشارت إلى وجود نافورة أثرية من الرخام بحديقة الأزبكية غاية فى الإبداع والدقة فى النحت المجسم لزخارفها .. زارها أكثر من مرة ووضع خطة عمل لترميمها إذا أتيحت له الفرصة كمتخصص لإحيائها وعلى أن توضع على الخريطة السياحية بإعتبارها إحدى الحدائق التاريخية الشاهدة على عظمة مصر ورقيها الحضاري

وهى نافورة وراء الحديقة لا يلحظها الكثيرون، أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1872، وقد تم تسجيلها كأثر عام 1986، ثم تم ترميمها عام 1993، كما تخبرنا لافتة رخامية معلقة عليها.

والنافورة الآن حالتها سيئة محاطة بسقالات من المعدن وحولها سور، وقديمًا كانت توجد مقايسة لإنشاء حديقة الأزبكية عام 1869م.. تدل على التطور العمرانى والتنسيق الحضارى والجمالى لمصر المحروسة فى منتصف القرن التاسع عشر، ويبدو أنها كانت جزءًا من ملف مرفوع الى الخديوى إسماعيل، وهذه المقايسة مقدمة من كوردييه بك أحد المقاولين الذين عملوا فى مصر فى تلك الفترة .. وكوردييه هذا هو المثال الفرنسى الذى عمل تمثال إبراهيم باشا البرونزى فوق قاعدته بميدان الاوبرا.

وهو كما تقول الوثيقة أنه تقدم بكشف تكاليف إنشاء حديقة الأزبكية وتضم تفاصيل إنشاء الحديقة واللوازم التى تحتاج اليها والأشغال المراد تركيبها وبجانب كل عمل تكلفته بالفرنك الفرنسى ( وهى إحدى العملات المستخدمة فى مصر فى ذلك الوقت حيث عرفت مصر عملات دول كثيرة لوجود عددًا كبيرًا من الأجانب بها ) .

وتم إحالة هذه المقايسة داخل وثيقة الى ديوان المالية تذكر أن :« أشغال جنينة الأزبكية تضم بخلاف غرس الأشجار والدرابزينات إقامة فسقية كبيرة بقطر ثلاثين مترًا فى وسط الجنينة بإستخدام 95 مترًا كنارات من الجرانيت بتكلفة 198 ألفا و690 فرنكًا بالإضافة الى تكملة الأشغال خارج درابزين الجنينة وعمل فسقيتين من الخرسانة بنافورات ماء وإنشاء فسقية أمام لوكاندة ( كولومبو) بتكلفة 15 ألف فرنك بالإضافة الى ترميم المماشى ( الممرات ) وعمل حنفيات وتركيب ثلاث ماكينات بخارية لزوم رش الأزبكية

ويوضح كوردييه بك فى المقايسة أنه تم استخدام 1500 متر درابزين حديد وعمل 20 ألفًا من أقواس الحديد الصغيرة وإنشاء ثمانية بيوت (قراقولات) باعتبار البيت الواحد 2500 فرنك وأربعة قناطر حديد وأربعة قناطر حجر نحت وخشب وقهوة وكشك لزوم (الموزيقة) أى الموسيقى بالإضافة لاستخدام ثلاثين نفر من الجناينية لزوم غرس الأشجار، كما توضح الوثيقة أن إنشاء مغارة داخل الجنينة تكلف 6 آلاف فرنك بالإضافة لدفع 50 فرنكًا لتصليح سكك الأزبكية لمدة ستة أشهر

ويشير كوردييه بك أن الذى صار استلامه حتى التاريخ الموضح بالوثيقة بخصوص أشغال حديقة الأزبكية هو مبلغ واحد مليون وأربعمائة وخمسون الف فرنك بالتمام والكمال ..

ويؤكد المهندس فاروق شرف بأنه تواصل مع الوزير اللواء محمد سلطان نائب محافظ القاهرة و رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة بشأن هذه النافورة والذى رحب بذلك مع إعادة حديقة الأزبكية بمفرداتها الأثرية والتاريخية إلى سابق عهدها ولأنها لن تقل أهمية عن حديقة الأندلس أو الحرية أو حتى الحديقة الدولية الجميلة بتنسيقها وندرة أزهارها.