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الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات تنتظر زوجة صلاح محسن
الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بري يبحث مع السفير السعودي الأوضاع العامة في البلاد

نبيه بري
نبيه بري

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في البلاد.

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نبيه بري: اعتداءات وتهديدات إسرائيل تزيد من مخاطر توسع نيران الحرب في المنطقة

وتطرق اللقاء ، الذي عقد بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت ، إلى عرض آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

إنتاج الحبوب في الصين يصل لمستوى قياسي جديد في عام 2023

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية وصول إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، بما يوفر ضمانة قوية للأمن الغذائي للبلاد.

وأوضحت الوزارة - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ أورده تلفزيون شبكة الصين الدولية (سي.جي.تي.إن.) - أن إنتاج الحبوب في عام 2023 بلغ 695.41 مليون طن متري؛ ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 1.3%، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوي من الحبوب بقي فوق 650 مليون طن لأكثر من 9 أعوام متتالية.

ووصفت الوزارة، إنتاج الحبوب في الصين بأنه "منظم على نحو جيد مع احتياطات كافية تضمن الأمن الغذائي للبلاد"، متعهدة بتعزيز دعم السياسات لتقوية القطاع.

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نبيه بري: اعتداءات وتهديدات إسرائيل تزيد من مخاطر توسع نيران الحرب في المنطقة
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