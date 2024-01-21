شيرين عبد الوهاب و تبعات الحضور اللافت في joy awards

نستطيع القول بأن عودة إيجابية جديدة لإسم شيرين عبد الوهاب الغنائي قد ، بمشاركتها المبهجة في فعاليات مهرجان joy awards 2024 ، التي أقيمت مساء أمس السبت.



قدمت شيرين عبد الوهاب “ميدلي” غنائي متميز بين أشهر أغانيها "اه ياليل، الوتر الحساس، انا مش بتاعة الكلام ده، صبري قليل، كتر خيري، وغيرها"، وسط لوحة استعراضية زادت الميدلي سعادة وأناقة، رغم أن تلك المجموعة الغنائية كانت مُسجلة لكنها قدمتها بسلاسة وخفة مفضلى لدى جمهور شيرين.

شيرين من الحفل

وعلى المستوى الفني، هذا هو المكان الذي تستحقه شيرين عبد الوهاب وكونت إسمها الغنائي منذ أكثر من عقدين من أجله بعيدًا عن الأسرار الشخصية والمشاكسات وأخبار الزواج والطلاق هي وحدها شيرين عبد الوهاب صوتًا وحضورًا هي التي يريدها جمهورها بنجاحات أكبر وألبومات جديدة ومشاركات مميزة في أكبر مهرجانات الغناء والسينما في مختلف دول العالم.

أقيم مساء أمس السبت، حفل joy awards 2024 بحضور كوكبة فنية ضخمة من حول العالم، وتصدّر المهرجان مراكز البحث الاولى وتابعه مئات الآلاف عبر البث المباشر على القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الترفيهي.

فاز عدد من النجوم بـ جائزة "الإنجاز مدى الحياة"، تكريماً لمسيرتهم الفنية، وهم: "أنتوني هوبكنز، منى واصف، إسعاد يونس، علي المدفع، رابح صقر".

في المجال السينمائي:



الفنان القدير عادل إمام عادل فاز بجائزة "زعيم الفن العربي".

الفنان كريم عبد العزيز بجائزة الممثل المفضل

الفنانة نيللي كريم بجائزة الممثلة المفضلة

فوز الفيلم السعودي سطار بالفيلم المفضل

في المجال الموسيقي:

الفنان عايض فاز بجائزة "الفنان المفضل".

الفنانة أصالة نصري فازت بجائزة "الفنانة المفضلة".

الكويتي طلال سام فاز بجائزة "الوجه الجديد المفضل".

أغنية "يا ليل ويالعين" للفنان السوري الشامي فازت بجائزة "الأغنية المفضلة".

مجال الجوائز الفخرية:

الفنانة منى زكي فازت بجائزة "الترفيه الفخرية"، عن مسلسل "تحت الوصاية".

مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب فاز بجائزة "الترفيه الماسية".

الممثلة الأمريكية إيفا لانغوريا فازت بجائزة "شخصية العام".

الفنان محمد المنصور فاز بجائزة "صنّاع الترفيه الفخرية".

الممثل الأمريكي مارتن لورنس فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

المايسترو السعودي وليد فايد فاز بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

الفنانة نجوى كرم فازت بجائزة "الإبداع الفخرية".

الممثلة الهندية عليا بهات فازت بجائزة "الترفيه الفخرية".