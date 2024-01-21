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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي حول عصابة سرقة السيارات

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، قرارا بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

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وكشفت التحققات قيام متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وعثر بحوزة أحدهما سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة سيارات، وتصريف متحصلات نشاطهما الإجرامى لـ (عميلين "سيئا النية- لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما أرشدا عن عدد من السيارات "متحصلات جرائم السرقة" وكذا مجموعة من أجزاء سيارة تم تقطيعها وبيع أجزائها خردة، كما أرشد أحد العميلين عن سيارة "مبلغ بسرقتها" عثر عليها بدون الموتور والإطارات فقام بسرقتها.

 

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