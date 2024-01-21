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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرق التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث عدد كبير الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد ، عن كيفية أداء الخدمة العامة، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتكليف أداء الخدمة العامة، والمجالات المطلوبة.

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تستعرض بوابة الوفد في السطور التالية رابط وخطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تسجيل نموذج مكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العامة، وذلك عبر هذا الرابط https://freshgraduate.moss.gov.eg/App_Pages/View/FreshGraduat.aspx?New=True&Pass=False

 

  • تسجيل الاسم.
  • تسجيل رقم المرور.

 

إدخال عدد من البيانات والأوراق المطلوبة، بداية من 3 سبتمبر المقبل، والتي تتمثل في:

  • 2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.
  • 3 صور شخصية.
  • صورة من البيانات الذي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.
  • 2 صورة من المؤهل الدراسي.
  • 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم للتسجيل

 

يقوم المتقدم لأداء الخدمة العامة، يستوفي الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به، وهو ما بين المجالات التالية:

  • قطاعات رعاية الأيتام والمسنين.
  • الأسر البديلة.
  • خدمات الطفولة.
  • الخدمات التعليمية.
  • أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.
  • المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
  • برامج «وعي، فرصة، تكافل وكرامة، المشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل وكرامة، أطفال بلا مأوى».
  • الأسر المنتجة.
  • محو الأمية.
  • التأمينات الاجتماعية.

 

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