طرق التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

يبحث عدد كبير الطلاب الخريجين من الكليات والمعاهد ، عن كيفية أداء الخدمة العامة، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتكليف أداء الخدمة العامة، والمجالات المطلوبة.

تستعرض بوابة الوفد في السطور التالية رابط وخطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد.

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تسجيل نموذج مكلفي الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العامة، وذلك عبر هذا الرابط https://freshgraduate.moss.gov.eg/App_Pages/View/FreshGraduat.aspx?New=True&Pass=False

تسجيل الاسم.

تسجيل رقم المرور.

إدخال عدد من البيانات والأوراق المطلوبة، بداية من 3 سبتمبر المقبل، والتي تتمثل في:

2 صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكـور.

3 صور شخصية.

صورة من البيانات الذي يسجلها المكلف على منظومة التسجيل الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي.

2 صورة من المؤهل الدراسي.

2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم للتسجيل

يقوم المتقدم لأداء الخدمة العامة، يستوفي الخريج نموذج «1خ ع» محددا المجال الذي يرغب في الالتحاق به، وهو ما بين المجالات التالية: