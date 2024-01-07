الأولى 75 ألف جنيه.. ثلاث جوائز في مسابقة وزارة التضامن للأفلام الوثائقية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في برنامج “وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية، قيمة الجوائز المالية في مسابقة طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد الخاصة لإعداد فيلم وثائقي حول برنامج "وحدات التضامن الاجتماعي" بالجامعات المصرية تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

قيمة الجوائز في مسابقة وزارة التضامن للأفلام الوثائقية

الجائزة الأولى تبلغ 75 ألف جنيه الجائزة الثانية تبلغ 50 ألف جنيه الجائزة الثالثة تبلغ 30 ألف جنيه

أفكار الأفلام الوثائقية في مسابقة وزارة التضامن

أولًا: دور وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية في الآتي:

على مستوى تدخلات الحماية الاجتماعية للطلاب

أو على مستوى تمكين ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم

أو بنك ناصر الاجتماعي داخل الجامعة

ثانيًا: دور الوزارة في التمكين الاقتصادي من خلال "الطالب المنتج"

أو على مستوى برنامج الوعي المجتمعي الذي تتبناه الوزارة

ثالثًا: صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والهلال الأحمر المصري بما يشمل القضايا الاجتماعية والتوعية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي، وتعزيز وتعبئة المتطوعين في كافة القضايا الاجتماعية

شروط الفيلم الوثائقي الذي يتم تقديمه لمسابقة وزارة التضامن:

المسابقة تكون بين طلاب الفرق النهائية بكليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد المصري مدة الفيلم لا تتجاوز الـ ١٠ دقائق يقتصر التقديم على طلاب كليات وأقسام ومعاهد الإعلام بالجامعات المصرية. تصوير الفيلم بكاميرات وأدوات تصوير عالية الجودة مراعاة أن تكون جودة الفيلم Full HD تصميم ملصق "بوستر" للفيلم بحجم A3 على الأقل أو أكبر نسبياً يكون العمل إبداعا أصيلا وغير مقتبس أو منقول من عمل آخر يجب أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق الاشتراك بها في مسابقات أو مهرجانات أخرى تسلم الأعمال شخصياً مسجلة على أسطوانة ذاكرة متنقلة "فلاش ماموري" تسليم استمارة بيان الفيلم: اسم الفيلم والملخص والمدة وفريق العمل وجهة الإنتاج والكاميرا المستخدمة

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مشروع "وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية" في أواخر عام 2020، بهدف توفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وتعزيز وعيهم الإيجابي بهدف المساهمة في الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودمج جميع الطلاب في نسيج واحد بصرف النظر عن اختلافاتهم الجغرافية والطبقية والتوعية وذوي الإعاقة، وأيضاً تحفيزهم للاستزادة من معارفهم واتجاهاتهم نحو القضايا الاجتماعية وقضايا الفقر.