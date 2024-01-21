زينة ترد على مروجي الشائعات بعد تجسيدها حبيبة العوضي في "الإسكندراني"

حرصت الفنانة زينة على التعليق بشأن الأخبار التي تداولت في الفترة السابقة، بِشأنها، خاصةً بعد مشاركتها في فيلم “الإسكندراني”، بشخصية حبيبة أحمد العوضي.

وكتبت زينة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، معلقةً على الشائعات: “الواحد أدمن أذية الناس علشان ربنا يكرمه.. ممكن شوية أذى كمان من فضلكم”.

وأضافت: “حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق وياريت لو شوية أذى في السمعة من على الوش، أصل دوول اللي ربنا بيكرم، بعدهم جامد الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجة شفافين فعًلا”.

أرقام قياسية جديدة حققها فيلم الإسكندراني حيث نجح فى تحقيق ١٤ مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين عرض بالسينمات.

وكان أبدى الفنان أحمد العوضي، سعادته بإيرادات فيلمه “الإسكندراني” التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وطرح فيلم "الإسكندارنى" الخميس 11 يناير فى السعودية، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.



فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم "الاسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان احتفل النجم أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.

أحمد العوضي وعصام السقا ومحمد رضوان

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.



تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكان قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC قائلًا إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لابد من أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول: “فخور بـ عين شمس”.