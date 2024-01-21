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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات التقديم وشروط مسابقة 30 ألف معلم

بوابة الوفد الإلكترونية

يتساءل عدد كبير من المعلمين الراغبين في التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024 المعروفة بـ مسابقة 30 ألف معلم، والتي بدأ التقديم لها رسميًا، في 18 يناير 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

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آخر موعد للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

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ويستمر التقديم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024، حتى 31 يناير الجاري، ويمكن للراغبين الآن التقديم في المسابقة، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط:  https://jobs.caoa.gov.eg/ .

 

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم ..

  • يتم التقديم لمسابقة التربية والتعليم من يوم  18 وحتي 31 من شهر يناير .
  • يتعين على المتقدم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية
  • اختيار أيقونة وظائف أعلى الموقع
  • اختيار وظيفة معلم مساعد  للصفوف الابتدائية الأول، الثانى، الثالث
  • تبعًا للمحافظة محل الإقامة، خصوصًا أنه يحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

 

شروط مسابقة التربية والتعليم ..

تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

 

  • أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.
  • أن يكون المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة.
  • أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية: (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.
  • أن يكون التقدير العام مقبول فأعلى.
  • أن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  • اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.
  • يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
  • ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
  • ألا يزيد سن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

 

 

يتم سداد مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة)، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 ح/ حصيلة رسوم آداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر إعلان المسابقة، والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024.

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