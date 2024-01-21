التنمية المحلية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر بلغت تكلفته 227 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة السادة الوزراء لافتتاح مركز خدمات مصر وتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة اليوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال نائبي محافظ الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تفقد وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ الإسكندرية مشروع تطوير ميدان محطة مصر، واستمعوا الي شرح تفصيلي لأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية للمشروع.

مشروع تطوير ميدان محطة مصر

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة علي أهمية مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والذي استهدف رفع كفاءة وتطوير الميدان، بشكل يعكس مظهراً حضارياً للمنطقة المحيطة بمحطة مصر، بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، التى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أن الدولة تسعي للحفاظ على القيمة الجمالية والأثرية لعروس البحر المتوسط، وعودة ميدان محطة مصر وعدد من المناطق التاريخية لسابق عهدها، حيث يعد الميدان من أعرق الميادين فى الإسكندرية.

التنمية المحلية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر بلغت تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه

التنمية المحلية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر بلغت تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه

التنمية المحلية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر بلغت تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه

التنمية المحلية: مشروع تطوير ميدان محطة مصر بلغت تكلفته ٢٢٧ مليون جنيه

وأضاف اللواء هشام آمنة ان وزارة التنمية المحلية تضع علي رأس أولويتها الاستفادة من المزايا التنافسية في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة بما يعود بالنفع علي تطوير الاقتصاد المحلي للمحافظات وتوفير فرص عمل لأبنائها، مشيراً إلى أن هذا المشروع بلغت تكلفته التقديرية حوالي 227 مليون جنيه.

وعن مشروع تطوير ميدان محطة مصر، قال محافظ الإسكندرية أن المشروع يعد تجسيداً للمشروعات القوميـة التـي أولتها القيادة السياسية أهمية خاصة بإعتباره ميدان تراثي وتاريخي ويقع في سرة مدينة الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، ويأتي استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذه وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأكواد الخاصة.

وأكد الشريف أن المشروع يأتي تنفيذا لرؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية.