إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يتعاون مع كاست "راجعين يا هوي"

يصور النجم خالد النبوي مسلسله الجديد “إمبراطورية ميم” ويترقب الجمهور عرضه فى رمضان.

ويجدد النبوي تعاونه مع كاست مسلسل "راجعين يا هوى" الذي قدمه عام 2022، وهما المؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة، وشركة أروما للإنتاج.

ويعد العمل عن رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس الذي قدمت في عمل سينمائي عام 1972 ببطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكان يحمل نفس الاسم، والذي أعاد لأذهان الجمهور واحدة من كلاسيكيات الزمن الجميل، والذي شارك به كل من أحمد مظهر، سيف أبو النجا، هشام سليم، ليلى حمادة وكان من إخراج حسين كمال.

وتتعاون حلا شيحة مع كل من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة من جديد، إذ نجح الثلاثي في تحقيق نجاح جماهيري كبير العام الماضي من خلال مسلسل “راجعين يا هوي”، والذي كان مأخوذًا أيضًا عن إحدى روائع الكاتب أسامة أنور عكاشة.

وكانت احتفلت أسرة مسلسل “إمبراطورية ميم” بعيد ميلاد الطفلين منى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وسط حضور أبطال العمل خالد النبوى، وحلا شيحة والمخرج محمد سلامة.

أسرة مسلسل إمبراطورية ميم

يصور المخرج محمد سلامة حاليًا مسلسل “إمبراطورية ميم”، بطولة النجم خالد النبوى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يعتمد على الرواية الأصلية التي كتبها الراحل إحسان عبد القدوس.

وظهر خلال كواليس التصوير كل من النجم خالد النبوى، والكاتب محمد سليمان عبد الملك، والمخرج محمد سلامة.

وجمعت المشاهد الأولى كلام من خالد النبوى ونور النبوى وحلا شيحة، على أن ينضم باقى فريق العمل تباعا لتصوير المشاهد خلال الأيام المقبلة.

وكان كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله القادم، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطل وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، وهما:



هاجر السراج ، نور النبوي ، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين , منى أحمد زاهر , عبد الله سعد، ريمون توفيق, محمد محمود عبد العزيز , يارا عزمي, أحمد طلعت, أحمد السلكاوي , باتع خليل , ليلى عز العرب , محمود حافظ, نشوى مصطفى , أحمد عنان، محمود فايز.



ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

محمد سلامة

وبدأ محمد سلامة التصوير وهو مسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

خالد النبوي

وكانت تعاقدت الفنانة مايان السيد على المشاركة فى بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وكانت تعاقدت الفنانة مايان السيد مؤخرًا على مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024 أيضًا.

أبطال المسلسل

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.



كانت شاركت مايان السيد فى ماراثون رمضان 2023 بمسلسل 1000 حمدلله ع السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، محمد محمود، عنبة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت به شخصية ابنة يسرا.

فريق عمل المسلسل

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

كما شاركت الفنانة مايان السيد في مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، من تأليف كريم يوسف وسام جمال وأشرف نصر وندى عز، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

مني زاهر وأحمد آدم

وكان انضم الفنان خالد النبوي بشكل رسمي لأسرة المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم” والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة.

ويستعد الفنان خالد النبوي لتصوير عمل فني جديد وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.