إنطلاق فعاليات دورة اللغة العربية للأئمة المميزين بالفيوم

انطلقت اليوم الأحد الموافق 21 يناير فعاليات دورة اللغة العربية لعدد 50 إمامًا من أئمة محافظة الفيوم بقاعة المؤتمرات بكلية دار العلوم جامعة الفيوم.

يأتي هذا في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، وفي إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لدعم قدرات الأئمة.

وقام بإلقاء المحاضرات الدكتور حسن رمادي أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم، والدكتور محمد مصطفى أستاذ الدراسات الأدبية بالكلية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم الأسبق، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتقديم الدعم وصقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

نائب رئيس جامعة الفيوم: اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة

وخلال اللقاء أكد الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة أنَّ اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة وتبليغها، لذلك أرسل الله (عز وجل) كل رسول بلسان قومه ولغتهم، حتى يُحسن تبليغ الرسالة، قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"، فاللغة العربية هي الحلقة الرابطة بين الرسالة والبشر. وفي كلمته أكد الدكتور حسن الرمادي أن تبليغ الرسالة وتوصيلها للناس خالية من الشوائب نقية من العيوب يعتمد على فهم اللغة العربية حتى يتم فهم الدين فهمًا صحيحًا، وحتى يبلغوه للناس بهذا الفهم دون تحريف أو تبديل، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في التدريب وبناء الوعي ونشر الثقافة وثقل الأئمة معرفيًّا وعلميًّا.

وأوضح الشيخ محمد محمود الشيمي أن ما تقوم به وزارة الأوقاف في سبيل تحقيق التوعية الشاملة للإمام وفي القلب منها اللغة العربية أمر في غاية الأهمية، فاللغة العربية هي لغة القرآن ولغة العلوم الشرعية التي لابد من فهمها فهما متقنا حتى يكون الإمام على دراية منضبطة بقواعد الفهم الصحيح.

وفي سياق آخر واصلت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، تقديم فعاليات برنامج "حصن طفلك بالقرآن " لحفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم ، مع فهم معانى ومقاصد الجزء (الثلاثين منه) في الفترة من 2024/1/20 إلى 2024/2/8 . يومياً بعد صلاة العصر مجاناً جميع الأعمار من البنين والبنات بعدد من المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز.