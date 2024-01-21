محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير المشروعات صديقة للبيئة خلال الفترة القادمة

التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من شركة شنايدر اليكتريك برئاسة سباستيان رياز الرئيس الإقليمى للشركة لشمال شرق افريقيا والمشرق العربى ،ترافقة منى سمير رئيس قطاع العلاقات والشئون الحكومية وأسماء الشيمى مسئول الاستدامة لشركة شنايدر اليكرتيك.

ورحب المحافظ بالوفد مثمنا دور شركة شنايدر اليكتريك خلال الفترة الماضية في دعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة في محافظة جنوب سيناء وبخاصة شرم الشيخ خلال إعدادها واستضافتها لمؤتمر المناخ كوب 27، وكذا تزويد عدد من التجمعات البدوية بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة ، واكد المحافظ على استمرارية وتطويرالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والشركة في عديد من المشروعات.

وبحث الجانبان في اهم وابرز افاق التعاون في عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة واهمها التوسع في تزويد الكهرباء للتجمعات البدوية وتشغيل ابار المياه، والتوسع في الصوب الزراعية من خلال استخدام الطاقة الشمسية صديقة البيئة



واقترح رئيس الجهاز الإقليمى لشنايدر، عمل مركز دائم للتدريب على الطاقة الشمسية وصيانة مشروعاتها لتحقيق استدامتها كما قدم اقتراحا بأن يكون المكان في مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد .



واختتم المحافظ اللقاء بشكرة للوفد ، كما اهدى عميق شكرة للدور الايجابى البناء للمهندس شريف عبد الفتاح الرئيس الاقليمى السابق لشركة شنايدر لجهدة المميز خلال الفترة الماضية والمتمثل في مشروعات الطاقة الشمسية بمدن المحافظة وعدد من التجمعات مما ساهم في وضع قاعدة واساس متين للتعاون بين محافظة جنوب سيناء وشركة شنايدر اليكتريك ،شارك فى اللقاء اللواء خالد متوللى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية .