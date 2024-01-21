"ولاد رزق 3" يسطر المشاهد الأخيرة.. وتكريم صُناع العمل في حفل Joy Awards

حقق الجزئين الأول والثاني من فيلم ولاد رزق، نجاحا كبيرا وسط الجمهور بعد طرحهما خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع لتجهيز الجزء الثالث الذي نشر البرومو التشويقي اليوم السبت، حيث كشف الفنان أسر ياسين عن ملامح الشخصية التي يلعبها ضمن أحداث فيلم أولاد رزق 3 ، وعلق عليها قائلا: "أولاد رزق3، الشايب".

وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر فيلم ولاد زرق 3، محركات بحث جوجل، وذلك بعد تكريم صناع الفيلم في حفل Joy Awards الذي أقيم في السعودية حتى الساعات الأولى من اليوم السبت، ومن المقرر عرض فيلم "ولاد رزق 3" خلال عام 2024.

وعلق طارق العريان، مخرج فيلم ولاد رزق3، قائلًا: "صورنا جزء أكشن في الرياض وإن شاء الله هنكمل الفيلم في مصر، ودايمًا لما بنعمل أجزاء بيكون تحدي وطلبنا طلبات صعبة وغريبة ومملة وهيئة الترفيه خلتها سهلة وبسيطة".

شارك الفنان أسر ياسين كواليس تصوير مشاهد فيلم ولاد رزق الجزء الثالث الذي يتم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات، بينما لازال أبطال العمل يقومون بتصوير المشاهد الخارجية للفيلم مع المخرج طارق العريان.

وكان قد كشف الفنان عمرو يوسف، كواليس فيلم ولاد رزق 3، حيث أكد أنهم سيشتبكون مع تايسون فيوري خلال أحداث العمل، قائلًا:"مشاهد الأكشن اللي بنعملها، فريق الأكشن المسؤول عن تصميمها، هو الذي صمم فيلم (المهمة المستحيلة) لتوم كروز".

وتابع: "فيه تسهيلات وإمكانيات تساعدك.. إحنا بعون الله هنضرب تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة، ومش هقول أكتر من كده، واستطرد: "أنا وآسر ياسين قدمنا الكتيبة 101، وعز وآسر بيصوروا فيلم (فرقة الموت)، وأنا وعز اشتغلنا مع بعض، فالذي أقصده إن إحنا جربنا كيميا الشغل مع بعض".

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف، كريم قاسم، ماجد الكدواني، آسر ياسين، محمد لطفي، سيد رجب، نسرين أمين، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.