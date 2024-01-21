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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تونس: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان علي غزة
العدوان علي غزة

عقد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الأحد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقدة في كمبالا، بحث خلالها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك مع دول كوبا والبرازيل والإمارات والكويت.

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وأجرى وزير الخارجية التونسي مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز، حيث أعربا عن أسفهما لفشل المجموعة الدولية والآليات الأممية في وضع حد للاعتداءات والجرائم التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم وللانتهاكات المتواصلة ودون محاسبة من قبل القانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة .. وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

وأكد الوزيران أن الانتقائية و إزدواجية المعايير في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات يهدد بنسف منظومة القيم والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، كما بحثا الوزيران العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى فرص دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

ووجه الوزير الكوبي الدعوة لنظيره التونسي لزيارة بلاده خلال الفترة المقبلة لمواصلة التشاور حول تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية التونسي مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات وتفعيل آليات التشاور واستغلال فرص الشراكة الاقتصادية، كما تطرق الوزيران أيضا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط وضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الاعتداء على غزة وإنهاء الاحتلال.

كما أجرى عمار على هامش أعمال القمة مباحثات مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبالمبعوث الخاص لأمير دولة الكويت طارق محمد البناي.

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