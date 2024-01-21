أبطال وصناع فيلم "مقسوم" في ضيافة لميس الحديدي هذا الموعد

يحل أبطال وصناع فيلم "مقسوم" ضيوفًا في برنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على "قناة ON"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يكشف الضيوف وهم ليلى علوي وسما إبراهيم وعمرو وهبة وسارة عبدالرحمن، مع المخرجة كوثر يونس والكاتب هيثم دبور، عن كواليس العمل.

إيرادات فيلم مقسوم بالسينمات

كانت قد سجل فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوي، إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر أمس، السبت، 134.947 جنيه، وذلك بموسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي.

ويشار إلى أن احتفل أبطال وصناع فيلم "مقسوم"، بانطلاق العرض الخاص مؤخرًا، بحضور أبطاله وذلك في إحدى سينمات 6 أكتوبر.

وكانت أطلقت شركة الإنتاج التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

قصة فيلم مقسوم



من المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أبطال وصناع فيلم مقسوم



يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

