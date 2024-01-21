عمرو الليثي يبدأ موسم جديد من "أبواب الخير".. جهاز عروسة وعمرة وجوائز مالية بالملايين

يستعد الإعلامي عمرو الليثي لتقديم الموسم الجديد من برنامج “أبواب الخير” في الأول من فبراير، والذي يتضمن جوائز مالية قيمتها ٣ ملايين جنيه ، وعدد كبير من العمرات، بالإضافة إلى ألف جهاز عروسة، و٥٠٠ كشك و ١٥٠ طرف صناعي.

أبواب الخير يقدّم الف جهاز عروسة وعمرات وجوائز مالية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه في موسمه الجديد

ويستمر البرنامج في تقديم المشاريع صغيرة، وعمليات جراحية وعيون ووظائف، كما يقوم بتسديد ديون الغارمات والعديد من المفاجأت السارة لمستمعي أبواب الخير عبر راديو مصر.

أبواب الخير

جدير بالذكر أن برنامج "أبواب الخير" هو برنامج خيري يرسم البسمة على وجوه أهالينا في كل محافظات الجمهورية، وتأتي فكرته فى إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

كما يقدم أيضًا البرنامج، خدمات متعددة بداية من مساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام، ويذاع البرنامج في يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة عصرًا ولمدة ساعة، ثم يُعاد يوم الإثنين على راديو مصر.