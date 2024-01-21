الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024، وذلك مع اقتراب إجازة عيد 25 يناير والتي توافق الخميس المقبل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميا موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، الخميس المقبل، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في عام 2024 كالآتي:

إجازات شهر إبريل 2024: الأربعاء 10 إبريل- الجمعة 12 إبريل: عيد الفطر المبارك، الخميس 25 إبريل: عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2024: الأربعاء 1 مايو: عيد العمال.. الإثنين 6 مايو: عيد شم النسيم.. الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى.

إجازات شهر يونيو 2024: الإثنين 17 يونيو، الخميس 20 يونيو عيد الأضحى المبارك، الأحد 30 يونيو ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو2024: الإثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية، الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر سبتمبر 2024:الإثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر2024:الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.