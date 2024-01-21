موعد إجازة البنوك والموظفين بمناسبة 25 يناير 2024

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد الإجازة الرسمية في البنوك وللموظفين بمناسبة عيد الشرطة، في 25 يناير 2024.

وتكون الإجازة الرسمية للموظفين، الخميس الموافق 25 يناير 2024، وبالتالي يحصل الموظفون على ثلاثة أيام إجازة رسمية، وهم الخميس والجمعة والسبت، على أن تكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميا موعد إجازة 25 يناير 2024 وعيد الشرطة، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

الإجازة الرسمية كما أعلنها البنك المركزي المصري

كما قرر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد 21 يناير 2024، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بمصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

كما قرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذي تم تحديد موعده يوم الخميس 25 يناير 2024، ويتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.