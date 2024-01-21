أحمد موسى يكشف عن خط أحمر مصري جديد في الصومال (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إثيوبيا تعمل دائما على احتلال الموانئ، مؤكدا أن آبي أحمد لا يستحق جائزة نوبل للسلام.

وأضاف أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن آبي أحمد يتحدث بلغة الحرب مع الدول المحيطة به، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت شركاتها إلى الصومال لوضع يدها على ثرواتها.

وأشار أحمد موسى، إلى أن الاستعمار كان له مطامع كثيرة في الصومال، منوها بأن إثيوبيا دولة حبيسة وليس لها منافذ بحرية.

ولفت إلى أن أمريكا كانت تريد السيطرة على ثروات وبترول الصومال، والصومال أسقطت ٤.٥ مليار دولار من ديونها، ودخلها من الزراعة والثروة الحيوانية كبير، لافتا إلى أن هناك خط أحمر مصري جديد في الصومال.

تصدرت الصومال مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد مستجدات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون مع الصومال ورفض المساس به بأي شكل من الأشكال، حتى إذا كان المساس من قبل الدول المجاورة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

رفض مصر التدخل فى شئون الصومال



وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا الى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

فيما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التعاون قائم علي الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.

وقال الرئيس الصومالى، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي علي الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وتابع: "هناك حالة من الفوضي والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ومحاولة تقويض سيادتنا علي أراضينا".