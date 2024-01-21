تفقدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس ادارة صندوق مصر السيادي ، على هامش زيارتها لمحافظة الأسكندرية عدداً من الأصول المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين احدي شركات الصندوق السيادي.



وخلال الزيارة رافقتها مها عبدالرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة والتي قدمت تقريرا حول موقف العقارات والأصول التي تديرها الشركة في محافظة الاسكندرية وخطة تطويرها وتعظيم العوائد منها ومنها فندق المتروبولتان الذي يعد احد أهم الاصول بالاسكندرية وله قيمة تاريخية مميزه وشهد عملية تطوير واسعه وتم اسناده لشركة متخصصة حققت قصة نجاح في تطوير الفندق وضاعفت العائد منه لاكثر من ١٠ اصعاف.

استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها



ومن جانبها اكدت د. هالة السعيد أهمية تعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى أن عدد العقارات المملوكة للشركة بمحافظة الإسكندرية تصل إلى 193 عقار.

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

وزيرة التخطيط تتفقد عدد من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية

تحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي



كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين محافظة الاسكندرية ووزارة التنمية المحلية والشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، موضحة أن الصندوق يسعي لتطوير كافة الشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين باعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزة وأصول استثمارية وفرص واعدة.



وتفقدت السعيد يرافقها محافظ الاسكندرية ووزير التنمية المحلية فندق المتروبول وشارع فؤاد ومحيط المتحف اليوناني .