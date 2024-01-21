هل يتولى حلمي عبد الباقي منصب نقيب الموسيقيين بعد قرار مصطفى كامل؟ بيان يحسم الأمر

أعرب الفنان حلمي عبد الباقي عن رفضه التام لقرار الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الذي أعلن خلاله تفويض الأول لمتابعة مهام منصبه بعد قراره التخلي عن كرسي رئاسة النقابة، وذلك خلال بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

حلمي عبد الباقي يرفض عرض مصطفى كامل بتوليه منصب نقيب الموسيقيين

حرص حلمي عبد الباقي على دعم الفنان مصطفى كامل بعد تلميحه حول استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، حيث قال: "بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته".

مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي

وأضاف حلمي: "وهو إسناده مهمة النقابة لي وأنا بقوله لن ولم أستطع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت ما لم يستطع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان بما فيهم أنا شخصيا".

واختتم عبد الباقي البيان قائلًا: "أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات، لذا أرفض هذا البيان شكلًا وموضوعًا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك".

حلمي عبد الباقي عبر فيسبوك

مصطفى كامل يتخلى عن منصب نقيب الموسيقيين: أفوض مهام منصبي لحلمي عبد الباقي

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قد أعلن تفويضه مهام منصبه للفنان حلمي عبد الباقي، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وكتب مصطفى كامل: "توكلت علي الله أفوض أمري إلى الله وشكراً لحضراتكم جميعاً هذه الفترة التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة".

مصطفى كامل عبر فيسبوك

أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يدعمون النقيب مصطفى كامل

في الوقت نفسه، أعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقلة وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع.

وأشار أعضاء النقابة إلى أن الفنان مصطفى كامل خلال فترة توليه منصب نقيب الموسيقيين أحدث طفرة مهمة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة، متابعين: "ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا".

مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي مع حلمي بكر في المستشفى

واستطردوا أعضاء مجلس النقابة: "ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية".

كما توجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام مصطفى كامل قائلين: "لن نقبل أن يكون هناك بديلا لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى مافيه الخير".