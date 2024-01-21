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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. قضايا مهمة على مائدة النسخة الثانية للحوار الوطني

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "قضايا مهمة على مائدة النسخة الثانية للحوار الوطني".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ـ العدالة الاجتماعية.. ومواجهة الغلاء وجشع التجار والمجالس المحلية

ـ تطوير العمل الأهلي والتأمين الصحي وتحسين معيشة الأطباء

ـ رسالة نارية لـ"السيسي" في القمة المصرية - الصومالية

ـ نرفض اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الحوار الوطني.. ودمج الأحزاب

ـ الوضع الوبائي لمتحور كورونا آمن ومستقر في مصر 

ـ الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص 

ـ “الإنتاج الإعلامي” تعيد الحياة لفيلمي “فضيحة في الزمالك” و"قاطع طريق"

ـ الكويت: العلاقات راسخة مع مصر والتنسيق مستمر لخير المنطقة

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