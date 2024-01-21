البحيرة تنظم حملة إعلامية بعنوان "مستقبل ولادنا فى منتج بلادنا"

نظم مركز النيل للإعلام بالبحيرة، الحملة الإعلامية بشعار "مستقبل ولادنا .. فى منتج بلادنا "بمركزى كوم حمادة والرحمانية، والتى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان تحت اشراف يحيى - رئيس قطاع الإعلام الداخلى، وبحضور سيد نصار - رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحيرة وسعيدة سلامة مدير إدارة تنمية القرية بديوان عام محافظة البحيرة وأبو العز زايد مدير التمويل بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد الشاعر مدير إدارة المشروعات بمديرية التضامن الاجتماعى و أسماء عرابي مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة.

وهدفت هذه اللقاءات إلى زيادة وعى الحضور بإهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت نهال نعيم مدير مركز النيل للإعلام بالبحيرة، أن المنتج المحلى يعد العمود الفقرى للإقتصاد الوطنى ويعمل على تعزيز الإنتاج القومي ويوفير فرص عمل للشباب والحصول على منتجات ذات جودة عالية تحقق الإكتفاء الذاتى ويتم تصديرها للأسواق العالمية والأسواق

وأشار سيد نصار، إلى التعريف بجهاز تنمية المشروعات حيث يعد فى مقدمة الجهات الداعمة وبقوة لأصحاب المشاريع بإختلاف شرائحهم ومجالاتهم فالجهاز يمنح دعمه الكامل للمشروع بداية من مرحلة التفكير فى الفكرة نفسها وصولاُ لتنفيذ وتسويق المشروع حيث يقدم الجهاز التمويل بمبالغ مختلفة تناسب المشاريع بمختلف مجالاتها سواء متناهية الصغر أو ضخمة كما يدخل كوسيط معتمد مع العديد من الجهات التمويلية الأخرى .

وأضاف أبو العز زايد مدير التمويل بالمشروعات، أنه حالياً وصل حجم الاستثمارات داخل الجهاز بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى إلى مليار جنية والتى تعد من أكبر المناطق الصناعية بالمحافظة وتمثل نموذجا ناجحاً للإستثمار بواقع ٧٠٠٠ مشروع داخل محافظة البحيرة كما أشار الى أهم الشروط اللازمه للحصول على التمويل من الجهاز مضيفاً إلى كافة الخدمات الغير مالية الأخرى التى يقدمها الجهاز وأهمها تقديم شهادة تصنيف المزايا.

وأكدت سعيدة سلامة، أن الدولة تعمل جاهدة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر بين الشباب وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع .