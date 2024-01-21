رئيس مياه القناة يتقفد محطة رفع الصرف الصحى في أبوعطوة بالإسماعيلية

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية و اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع العمل بالشركة على مستوى محافظات القناة بالثلاثة .

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة رفع الصرف الصرف الصحى الرئيسية بأبوعطوة بمحافظة الاسماعيلية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠٠ ألف م3/ يوم لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل والاطمئنان على عمل المحطة بكامل طاقتها وبالكفاءة المطلوبة للاطمئنان على سير العمل وتذليل اية عقبات فى مجال العمل، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للأعمال بمحطات وكيانات الشركة.

وفى سياق متصل أشار رئيس الشركة الى التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطة وازالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية ، موجها بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات المحطة ، واجراء كافة عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى لضمان استدامة تقديم خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين بالمحافظة .