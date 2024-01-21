مصر حليف تاريخي.. الصومال يهدد إثيوبيا ويوطد علاقته بالقاهرة

تصدرت الصومال مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد مستجدات وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعاون مع الصومال ورفض المساس به بأي شكل من الأشكال، حتى إذا كان المساس من قبل الدول المجاورة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

رفض مصر التدخل فى شئون الصومال

وقال الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، إنه فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل في شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالى.

الرئيس الصومالي: مصر حليف تاريخي

فيما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، أن بلاده تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيًا، معربًا عن تطلع الصومال للمزيد من التعاون مع القاهرة خلال الفترة القادمة، وأن هذا التعاون قائم على الاحترام المتبادل لكلا الدولتين.

وقال الرئيس الصومالى، إنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس السيسي على الرغبة القوية للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار والروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وتابع: "هناك حالة من الفوضي والتوتر في النظام العالمي خلال هذه الفترة، ونؤكد للشركاء الدوليين والإقليميين على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي واحترام سيادة الأراضي الصومالية، ونحن نرفض الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ومحاولة تفويض سيادتنا على أراضينا".