عاجل
علاقة مقلقة بين الالتهاب المزمن والفقر وخطر الوفاة ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نونيز يهز شباك بورنموث بالهدف الرابع

نونيز
نونيز

تقدم ليفربول على نظيره بورنموث بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".

txt

نونيز يسجل هدف ليفربول الأول أمام بورنموث

txt

كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

txt

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي


أحرز داروين نونيز الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 90، ليتقدم الريدز برباعية نظيفة.


كان اللاعب الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول سجل الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث، وأضاف ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني والثالث في الدقائق 70، و79 على نحو الترتيب. 


ترتيب ليفربول وبورنموث:


يتصدر ليفربول البريميرليج، برصيد 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
 

الجريدة الورقية