نونيز يهز شباك بورنموث بالهدف الرابع

تقدم ليفربول على نظيره بورنموث بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".



أحرز داروين نونيز الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 90، ليتقدم الريدز برباعية نظيفة.



كان اللاعب الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول سجل الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث، وأضاف ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الهدف الثاني والثالث في الدقائق 70، و79 على نحو الترتيب.



ترتيب ليفربول وبورنموث:



يتصدر ليفربول البريميرليج، برصيد 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

