نونيز يسجل هدف ليفربول الأول أمام بورنموث

تقدم ليفربول على نظيره بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".



أحرز الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث.



تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز

في الوسط: هارفي إيليوت – ماك أليستر – جونز

في الهجوم: لويس دياز – نونيز – جوتا



ترتيب ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يتواجد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.