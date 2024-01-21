عاجل
ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نونيز يسجل هدف ليفربول الأول أمام بورنموث

نونيز
نونيز

تقدم ليفربول على نظيره بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "فيتاليتي".

txt

كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

txt

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

txt

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي


أحرز الأوروجواياني داروين نونيز لاعب ليفربول في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوتا، قبل أن ينجح مهاجم الريدز في تسجيلها داخل شباك بورنموث.


تشكيل ليفربول:

 حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز 
في الوسط: هارفي إيليوت – ماك أليستر – جونز 
في الهجوم: لويس دياز – نونيز – جوتا


ترتيب ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يتواجد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

 

مواد متعلقة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

صراع شرس بين ليفربول وباريس سان جيرمان لضم مدافع فينورد

في غياب محمد صلاح.. ليفربول يسقط فولهام بثنائية بكأس الرابطة

ليفربول يُعلن انتقال لاعبه الشاب معارًا إلى هال سيتي

تاريخ مواجهات ليفربول وفولهام قبل صدام نصف نهائي كأس الرابطة اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة

الجريدة الورقية