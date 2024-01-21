رئيس البحوث الزراعية يؤكد دعم الدولة للبحوث التطبيقية الخادمة للمجتمع

خلال زيارته معهد الإنتاج الحيواني

قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة الى معهد بحوث الإنتاج الحيواني وعقد اجتماعا مع قيادات المعهد والباحثين تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

رئيس مركز البحوث الزراعية نقل للباحثين تحيات وتوجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع مشيرا إلى أهمية دور المعهد في دعم رؤية الدولة بشأن التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية



وأضاف عبدالعظيم ان الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية مطالبا إدارة المعهد بالتعاون مع باحثيه لوضع خطة مفصلة مستقبلية للنهوض بالمعهد بما يخدم الثروة الحيوانية بمصر.



من جانبه د محمد الشافعى مدير المعهد أوضح ان المعهد هو أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد الى عام 1908 منذ أن أنشئ قسماً مستقلاً لتربية الحيوان حيث كانت مسئولياته فى هذا الوقت محدودة بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية؛ ومنذ عام 1921 ضم إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان، وفى عام 1939 تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944 وفى بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيوانى واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971 حيث تحول إلى معهدا لبحوث الإنتاج الحيوانى .



وقام بعرض الاقسام الموجودة بالمعهد وكذلك المحطات التابعة له وعددها ١٢ محطة مركزية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وعدد ٢ مركز تدريب تابعين ايضا للمعهد.



وقام باستعراض السلالات الموجودة بمحطات المعهد المختلفة والمساحات الفارغة بكل محطة والخطة المستقبلية التى تناولت الاستثمار مع القطاع الخاص وانشاء معمل مرجعى للبيولوجيا الجزيئية ومعمل مرجعى للالبان ومنتجاتها.

ثم تحدث د احمد عبد الحفيظ رئيس قسم بحوث الابقار عن تقييم التجربة الاستثمارية فى قطعان الابقار بمحطات المعهد حيث يوجد ٣ محطات تمت فيهم التجربة الاستثمارية وهم محطة القرضة ومحطة سخا ومحطة السرو وقام بعرض خطة قسم بحوث الابقار لرفع الكفاءة الانتاجيه وتحقيق أقصى ربحية فى ظل الاستثمار مع القطاع الخاص وتحدث عن استبدال العجلات غير صالحة للتربية وعمليات نقل الاجنة.



كما قام د اسامة المالكي رئيس قسم بحوث الجاموس بالحديث عن الجاموس المصرى وعرض المحطات التابعة للقسم وهى محطة محلة موسي بكفر الشيخ ومحطة السرو بدمياط ومحطة سدس ببنى سويف ومحطة الجميزة بالغربية

وذكر ايضا الأعداد المرباة بكل محطة وتابع ان المستهدف هو تحسين كفاءة انتاج اللحم والمحافظة على الموارد الوراثية وعرض ايضا دور قسم بحوث تربية الجاموس وخطة الانتخاب بمحطات تربية الجاموس(٢٠٢٢-٢٠٢٧) والعائد من التحسين الوراثى على المستوى القومى والوضع الحالى بمحطة السرو وذلك بعد الاستثمار ثم رؤية التطوير بالقسم كما تحدث د حسن جلال استاذ تغذية الحيوان بالمعهد عن دور المعهد فى تدوير المخلفات وتمثيل المعهد بالقوافل البيطرية.