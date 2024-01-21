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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيبو يوجه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة بعجمان.. ويهديهم درع وعلم الأهلي

بيبو يوجه الشكر إلى
بيبو يوجه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة بعجمان

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري ، على توجيه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان على استضافة تدريبات الفريق اليوم وأمس السبت. 

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والتقى الكابتن خالد بيبو بمسئولي نادي الشرطة، سمو الشيخ اللواء سلطان النعيمي مدير القيادة العامة لشرطة عجمان، والعميد عبيد المطروشي رئيس مجلس نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، والعقيد محمد أبو شهاب مسئول التسويق، والعقيد غيث خليفة رئيس مجلس مدينة عجمان، وعبده عبد المنعم المشرف على الملاعب.

وفي ختام اللقاء أهدى الكابتن خالد بيبو درع وعلم النادي الأهلي للمسئولين في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.
 

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