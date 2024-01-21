ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية لدى إغلاقه

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 21 يناير، مرتفعًا بنحو 44.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12003.66 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 278 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية: إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، و الصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وجمجوم فارما، وأرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعًا 192.84 نقطة ليقفل عند مستوى 24809.90 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 21 يناير، على انخفاض، بلغ نسبته نحو 0.27 %، ما يعادل 28.110 نقطة، ليصل عند مستوى 10 آلاف و290.630 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم القطرية بنحو 258 مليونًا و493 ألفًا و211 سهمًا، بقيمة إجمالية بلغت 673 مليونًا و340 ألفًا و161.534 ريالًا، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات.