التحقيق في حريق نشب داخل كبرتاج حلوان

تباشر النيابة المختصة، التحقيق حول حريق نشب داخل كبرتاج حلوان، للوقوف على الأسباب والظروف المؤدية إلى نشوب الحريق.

كانت سيطرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على حريق هائل في أشجار داخل كبرتاج حلوان جنوب القاهرة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن إندلاع حريق في كبرتاج حلوان جنوب القاهرة، وعلى الفور توجهت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إندلاع حريق في أشجار داخل كبرتاج حلوان وتم السيطرة عليها ومنع امتدادها، وإخماد النيران بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.