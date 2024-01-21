عاجل
ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

التحقيق في حريق نشب داخل كبرتاج حلوان

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

تباشر النيابة المختصة، التحقيق حول حريق نشب داخل كبرتاج حلوان، للوقوف على الأسباب والظروف المؤدية إلى نشوب الحريق.

 

كانت سيطرت الأجهزة الأمنية في القاهرة على حريق هائل في أشجار داخل كبرتاج حلوان جنوب القاهرة بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن إندلاع حريق في كبرتاج حلوان جنوب القاهرة، وعلى الفور توجهت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحريق.

 

 بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إندلاع حريق في أشجار داخل كبرتاج حلوان وتم السيطرة عليها ومنع امتدادها، وإخماد النيران بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مواد متعلقة

قرار جديد حول المتهمين بالنصب على سيدة في المقطم

قرار من النيابة حول العثور على جثة شاب توفى غرقا بالمعادي

قرار جديد حول المتهمين بإنهاء حياة عامل رخام لسرقته في المعادي

إجراء قضائي حول عصابة التنقيب عن الآثار بحلوان

اختلال عجلة القيادة السبب وراء حادث انقلاب سيارة في المقطم

قرار جديد حول متهم بترويج الممنوعات بالسلام

قرار جديد حول سارق حقائب اليد في الظاهر

النيابة تستمع لاعترافات المتهمين بسرقة مُعدات قطعة أرض بالموسكي
الجريدة الورقية