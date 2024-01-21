كيفية حجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة.. التقديم غدًا

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وبنك التعمير والإسكان، غدًا الإثنين، الموافق 22 يناير 2024، في استقبال طلبات حجز شقق بنك التعمير والإسكان في مدينة أسيوط الجديدة، اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى تمام الساعة الـ 11:59 مساءً.

عدد الشقق المطروحة في أسيوط الجديدة:

بحسب وزارة الإسكان، فإن عدد الشقق المطروحة في مدينة أسيوط الجديدة بلغت 80 شقة، مؤكدة أن جميع الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، بنظام أسبقية الحجز "أونلاين".

سعر ومساحات شقق أسيوط الجديدة:

أوضحت وزارة الإسكان، أن مساحة الوحدات المطروحة في أسيوط الجديدة، بلغ 63 مترًا، وسجل سعر المتر 6520 جنيهًا، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 آلاف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

ومن المقرر استكمال مقدم جدية الحجز لـ20% بعد التخصيص، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوي إذا كان السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، وفي حالة السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.

رابط حجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة:

يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان المتميز، تسجيل الدخول من هنــــــــــــــــا لموقع التعمير والإسكان، عبر الحساب الخاص بكل متقدم، ويتم الحجز من خلال أكواد الوحدات المتواجدة في كراسة الشروط.

كيفية حجز شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة: