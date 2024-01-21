ترتيب مجموعة مصر بعد الانتصار على الكاميرون في أمم أفريقيا لليد

أنتصر منتخب مصر على نظيره الكاميرون بنتيجة 35-16 التي جمعت بينهما في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لليد، والتي تستضيفها مصر.



ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة ، برصيد 6 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات، خلفه منتخب غينيا برصيد 4 نقاط، والكاميرون نقطتين، فيما يتذيل الكونغو دون رصيد.



يواجه منتخب مصر حال تصدره المجموعة إلى دور ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة، أما في حال صعوده وصيفا يواجه بمتصدر المجموعة الرابعة، يأتي في المجموعة الرابعة كل من أنجولا وتونس ونيجيريا وكينيا.



ويتقاسم منتخبا تونس وأنجولا الصدارة برصيد 4 نقاط، خلفهم نيجيريا ثالثا برصيد نقطتين، فيما يتذيل كينيا دون نقاط.



قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا 21 لاعبًا وهم:



حراس المرمى:

كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار.

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا ومازن رضا.

ظهير أيسر:

علي زين وعبد الرحمن فيصل وحسن قداح.

صانع ألعاب:

أحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع.

ظهير أيمن:

يحيى خالد ومهاب سعيد ومحسن رمضان.

جناح أيمن:

محمد سند وأكرم يسري.

الدائرة:

إبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم وأحمد عادل وخالد وليد.

