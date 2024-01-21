زواج وحب جديد وطفل.. ياسمين عبد العزيز لم تتحمل الوحدة بعد الطلاق| هل العوضي حل اللغز؟

فاجأت خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف النجمة ياسمين عبد العزيز بتوقعات جديدة تنتظرها بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد تحقق نبوءتها بشأن انفصالهما مع مطلع 2024.

ليلى عبد اللطيف تصدم ياسمين عبد العزيز للمرة الثانية

تتوقع ليلى عبد اللطيف إن ياسمين عبد العزيز ستتزوج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى إنها لن تعيش بمفردها، كما ستُرزق بطفل، حيث قالت: "بشوف ياسمين مبتكفيش حياتها لوحدها وبشوفها في جواز، وعندها يوم ما طفل أو طفلة، كيف ومتى؟ العلم عند الله وهي برج الجدي زيي".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وعن إمكانية عودتها إلى أحمد العوضي، قالت خبيرة الأبراج: "لا أعلم ولكن كل ما أستطيع قوله بإحساسي إن ياسمين لن تعيش حياتها وحدها وسيدق الحب بابها قريبًا، فهي إنسانة حساسة ولا تستطيع أن تعيش بدون عاطفة".

ليلى عبد اللطيف بعد الهجوم عليها بسبب طلاق ياسمين والعوضي: أحب توقع الخير دائمًا

في الوقت نفسه، خرجت عبد اللطيف عن صمتها لترد على الهجوم العنيف الذي شنه الجمهور عليها بعد تحقق نبوءتها بشأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر قناة MBC مصر.

ليلى عبد اللطيف

وأشارت ليلى إلى أنها تحب توقع الخير دائمًا، مؤكدة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتنبأ فيها بطلاق أحد المشاهير، حيث سبق وتوقعت الطلاق لأكثر من فنان أبرزهم وائل كفوري وهيفاء وهبي، ولكن لم تحدث وقتها الضجة التي سببتها نبوءة طلاق ياسمين والعوضي.

وأضافت خبيرة التوقعات: "ليه الموضوع عمل الضجة الكبيرة دي؟ أنا بحب أتوقع الخير، مجرد إحساس مش أكتر، وأنا بحب ياسمين عبدالعزيز وحياتها الشخصية بالنسبة لي خط أحمر، واحب أقولها إن توقعي تجاهك كان مجرد خاطر، وأتمنى لك أن تبقي نجمة لامعة في سماء الفن، وأظل أحبك دائمًا سواء كنتي منفصلة أو مرتبطة".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز قد خرجت عن صمتها لتحسم الجدل حول حقيقة طلاقها من أحمد العوضي بسبب الخيانة، حسبما تردد على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبدل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ياسمين عبد العزيز تحسم حقيقة طلاقها من أحمد العوضي بسبب الخيانة

ياسمين عبد العزيز طليقها أحمد العوضي من تهم خيانته لها التي زعمها عدد من المشاهير، مؤكدة أنه لم يخونها طوال الـ 5 سنوات زواج التي عاشاها معًا، ولكن كان للقدر رأي آخر، حيث قالت: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)".

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأعلنت ياسمين عبد العزيز طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت ياسمين: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الإحترام والتقدير"، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور وجعلهم يتساءلون عما إذا كانت مزحة أم حقيقة.

ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من العوضي يوم عيد ميلادها

ووقع طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، في غياب العوضي، حيث يتواجد حاليًا في دبي لحضور افتتاح أحدث أفلامه "الإسكندرانى" مع أبطال الفيلم وعلى رأسهم زينة والمخرج خالد يوسف.

وعلى الرغم من انشغاله، حرص العوضي على تهنئة ياسمين بعيد ميلادها من خلال رسالة حب أرفقها بصورة تجمعهما ونشرها عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

كيف توقعت ليلى عبد اللطيف خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قبل وقوعه؟

وكانت خبيرة الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف قد توقعت في بداية عام 2024 طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث قالت: "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".

ياسمين عبد العزيز تمازح ليلى عبد اللطيف بعد توقعها بطلاقها: ياساتر يارب بلاش انتي

وسرعان ما خرجت ياسمين عن صمتها لترد على توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، حيث نشرت مقطع فيديو من تصريحاتها مع نيشان، وأرفقته بتعليق: "ياساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي"، كما حرص العوضي على الرد أيضًا على فيديو ليلى عبد اللطيف المنشور عبر حساب ياسمين عبد العزيز الرسمي، قائلًا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".