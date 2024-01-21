البنك المصرى الخليجى يطرح شهادة «ثروة بلس» بفائدة 23٪ سنويًا

طرح البنك المصرى الخليجى (EGBANK) شهادة «ثروة بلس» مدتها 3 سنوات بعائد شهرى 23٪. أكد البنك أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها ومتاحة للأفراد الطبيعيين. كما أكد البنك أن الشهادة يمكن الاقتراض بضمانها بحد أقصى 90٪ من قيمتها، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار. يتم البدء فى احتساب العائد من اليوم التالى للشراء، معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير فى السنة الثانية والثالثة. وأكد البنك أن معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوى سعر الإيداع المعلن من البنك المركزى لمدة ليلة واحدة بداية من اليوم التالى لنهاية السنة الأولى.