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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصور الثقافة تطلق مسابقة "فن بلدي" للنهوض بفرق الفنون الشعبية

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة عمرو البسيوني من خلال  الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مسابقة مهرجان "فن بلدي" في جميع المحافظات من أجل النهوض بفرق الفنون الشعبية. وسيتم عمل التصفيات من أجل التصعيد للنهائيات. 


مسابقة فن بلدي تحتوي على تحديث عروض الأزياء والموضة وتقييم الوزن واللياقة للراقصين المشاركين في المسابقة.
وبدأ اليوم الأحد  انطلاق المسابقة حيث تم التقييم الإقليمي بالفروع الثقافية بمشاهد فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة بني سويف بحضور الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية وذلك من خلال لجنة التحكيم والتقييم  الفنية المكونة من دكتورة سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والأستاذ الدكتور  محمد حسنين تصميم إخراج البالية والفلكلور والدكتور  جمال عبد الحي أستاذ الموسيقي الشعبية والدكتور  خالد متولي استاذ تصميم الأزياء الشعبية والفنان محمد الفرماوي مصمم إستعراض ومشرف فرقة رضا.

وقام فريق تصوير من ادارة السينما بتوثيق الفاعليات حيث تم  تقديم  رقصة الفرح  ورقصة الصرماتي ومبيض النحاس  ورقصة دق الكف السويفي ورقصة الصعيدي.

هذا وسوف تغادر اللجنة بني سويف مساء اليوم متجهة إلى المنيا ثم أسيوط ثم سوهاج وقنا والأقصر وأسوان لتدأ مراحل اخري بوجه بحري والعاصمة الكبري وشرق القناة وسيناء .

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