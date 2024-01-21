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الأحد 21/يناير/2024 - 07:15 م 1/21/2024 7:15:25 PM

لا أدرى لماذا تذكرت كلمات أغنية شرفت يا نيكسون بابا التى كتبها أحمد فؤاد نجم وغناها الشيخ أمام كسخرية من مظاهر الاحتفال التى أقامها الحكام العرب ابتهاجاً بقدوم الرئيس الأمريكى نيكسون إلى المنطقة.. تذكرت كلماتها وأنا أتابع سيل الأخبار حول تشريف وقدوم بعثة صندوق النقد الدولى لمراجعة التزامات مصر اللى هى طبعاً خفض الجنيه وإطلاق غول الغلاء وغيرها من الإجراءات النى تسببت فى خراب دول قبلنا.

الشيخ إمام قديماً سخر من زيارة نيكسون وغنى شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الووترجت، نسبة إلى فضيحة ووترجت التى تورط فيها الرئيس الأمريكى قبل زيارته لدول الشرق الأوسط ويقول الشيخ إمام: عملولك هيصة وزفة سلاطين الفول والزيت، وكأن كلمات الأغنية تنطبق على بعثة صندوق النقد الدولى التى تعطفت أخيراً وسوف تصل مصر.. طبعاً مع الفارق فلا يوجد سلاطين ولا يحزنون حالياً، وإنما توجد حكومة ضبطت دقات قلبها وقلب مصر على هذه الزيارة.

انظر لسلوك الحكومة وعدم فتحها لأى ملفات انتظاراً لهذه الزيارة، ولم تحرك حتى ساكناً لتخفيض نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى حتى وصلنا إلى نظرة تقترب من حد أننا على وشك الإفلاس والتعثر.

لقد نفذت الحكومة المصرية كل شروط المحروس البنك والصندوق، فالجنيه لم يعد حتى قادراً على الصمود ليوم واحد أمام الدولار، وكل يوم ارتفاع فى سعر الدولار إلى ما لا نهاية.

وأقدمت الحكومة على بيع الأصول المصرية وبعضها أصول كانت تحقق أرباحاً كبيرة مثل محفظة الشركات العقارية والأسمدة وشركة فورى والشرقية للدخان وغيرها.

وهناك شركات قفزت أرباحها بعد بيعها بشهور ولا أدرى ما الذى يجعل شركة خاسرة تتحول فجأة إلى الربح بمجرد بيعها.

خلاصة القول إن زيارة وفد صندوق النقد واستكمال القرض الذى حصلت مصر منه على شريحة واحدة لا يستحق كل هذا ولن يكون حل مشكلة الديون باستدانة جديدة.

الحلول الحقيقية هى مسئولية الحكومة، إما محاولة التنصل من المشكلة وتعقيدها أكثر، وتسليمها بعد ذلك لحكومة جديدة فهذه ليست إلا سياسة أرض محروقة وهروب من المسئولية وترحيلها وليس التصدى لها.

سيأتى وفد صندوق النقد وسوف يتم الموافقة على القرض ولكن السؤال ماذا بعد؟ الإجابة عند الحكومة ومن قبلها البرلمان الذى وافق طبقاً للدستور على كل القروض السابقة دون أن يسأل حتى كيف سيتم سداد هذه الديون.

إنه الملف الأصعب الآن والتحدى الذى لا مفر منه، وعلينا جميعاً أن نناقش ونعرف إلى أين نحن ذاهبون.

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